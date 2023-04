Stand: 21.04.2023 09:30 Uhr Fastenmaand geiht to Enn

Op’e ganzen Welt fiert vundaag Millionen muslime Lüüd dat Enn vun Ramadan. De Fastenmaand geiht mit dat „Zuckerfest“ to Enn. Dat is en vun de wichtigst Fiern in’n Islam. Muslimen, de in Düütschland na School hengahn doot, de köönt sik vundaag vun jümehrn Ünnerricht freestellen laten.

