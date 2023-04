Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Füer in Winterhuud

Füer in Winterhuud. Dor hett laat an'n Avend de Dackstohl vun en leddigstahn Stadtvilla in de Klärchenstraat brennt. To Schaden keem dorbi nüms. Wat de Füerwehr seggt, weern dor bummelig 100 Lüüd vun jüm togang. Woso dat brennt hett, weet een noch nich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.04.2023 | 09:30 Uhr

