Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Perzess gegen Osterburg

Vundaag geiht de Perzess gegen den vörmaligen Frakschoons-Böversten vun de Grönen in'n Bezirk Mitt wieder. To'n Optakt harr Michael Osterburg güstern en Deel vun dat wat em dor vörhollen warrt togeven. He sä, he hett sien private Reis na Malta över de Frakschoon afreekt. Poor anner Afrekens weern woll, wat he seggt, "ut Versehen" verkehrt. Un op masse Rekens för Eten un Drinken harr he falsche Naams angeven. He wull dormit de Lüüd wohren. Osterburg warrt in 121 Fäll vörhollen, dat he Geld för sik sülvst ut de Frakschoonskass nahmen hett.

