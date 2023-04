Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Klimawannel

In Europa sünd de Temperaturen in’n Snitt in't verleden Johr düütlich na baven gahn. Wat een ut den Johrsbericht vun'n europä'schen Klimabeobachtensdeenst Copernicus rutlesen kann, weer de Sommer 2022 so hitt as noch keen anner, siet dat een Optekens vun't Wedder maken deit. Ok bi de Sünneninstrahlen, dat Verswinnen vun Gletschers in de Alpen un de Daag mit bannig grote Hitt in Süüdeuropa hett dat ne'e Hööchstweerten geven. Fachlüüd seht dat as Anteken vun den Klimawannel un meent, dat sünd bannig lege Wessels.

