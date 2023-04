Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Spoort

Bayern München is in't Viddelfinaal vun de Football-Championsleague utscheden. In't Torüchspeel hett dat Team gegen Manchester City 1:1 speelt. Bi dat Henspeel harrn de Bayern mit en 0:3 dat Nasehn. Dorför geev dat grote Freid bi Hamborgs Basketballers in de Bunnsliga. De Towers hebbt in'n Willemsborger Inselpark den Ölvten in de Tabell, Heidelberg, mit en 90:86 slaan.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch