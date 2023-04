Stand: 20.04.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat wulkengries bi dullen Wind. Bavento is dat jümmer wedder mal an’t Pladdern bi bet to 13 Graad.

Morgen süht dat al düütlich wat beter an. Dor köönt wi bi bet to twintig Graad al mal de Jack uttrecken un praat för’t Wekenenn maken. De Sünn grient uns fründlich an un de Wind weet nich so recht, vun wo he denn nu toeerst wehn sall.

