Stand: 19.04.2023 10:15 Uhr Geld för de Ukrain

De traditschonsriek Hamborger Översee-Klub spenndt hunnertdusend Euro för de Ukrain. Wiel dor Krieg is, harr de Klub verleden Johr sien hunnert-Johr-Fier afseggt. Nu spenndt he nipp un nau dat Geld, wat de Fier kost harr, as Teken, dat se sik mit de Ukrain verbunnen föhlt. Köfft warden schall vun de Spenn en Generator för Waterpumpen, de na Kiew henschafft warden schall. Dormit wüllt se dat afwehren, dat de Versorgen mit Water tosamenbrickt, wenn de Stroom utföllt.

