19.04.2023 Tschentscher in Amerika

De Börgermester vun Hamborg Peter Tschentscher besöcht in sien Funktschoon as Bunnsraat-Presedent opstunns de USA. Sien wichtigst Drepen harr he in Washington mit Nancy Pelosi, de vörmalige Spreekersch vun dat Representantenhuus. Dorbi güng dat ok üm den Hamborger Hoben un den Plaan, dat de Rederee Cosco ut China dor instiegen will. Tschentscher hett Pelosi toseggt, dat de Infrastruktur to hunnert Perßent in Staatshand blifft.

