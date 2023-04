Stand: 19.04.2023 10:15 Uhr Abitur fangt an

In Hamborg warrt siet hüüt dat Abitur schreven. Üm un bi negendusendsößhunnert Schölers moet sik toeerst mündlich un vun’n Eersten Julidag op an schriftlich prüfen laten. Dütt Johr dat letzt Mol noch ünner twors beten lichtere, man doch Corona-Schranken. Dormit een dat Abitur in de Bunnslänners ok mitenanner verglieken kann, gifft dat in Düütsch, Mathe, Ingelsch un Französsch överall desülvigen Opgaven.

