Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag hebbt un beholt wi veel Sünnenschien vun’n blagen Heven. Eerst na’n Avend hen kaamt vun Oosten Wulken op. Man dat blifft noch dröög. De Temperatur kladdert bet dörteihn Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder söß Graad. De Wind kümmt middeldull bet fix mit enkelte störmsche Böen ut Nuurdoost. Un so geiht dat wieder: Tokamen Nacht fangt dat to regen an, morgen warrt dat denn gries mit veel Wulken un Regenschuer, de över Dag man weniger warrt, bi nich veel anner Temperatur as hüüt.

