Gas un Atom klimafröndlich?

Mehrere Ümweltorganisatschonen hebbt dorgegen klaagt, dat de EU Gas un Atomkraft as klimafröndliche Technologien utwiest hebbt. Ünner annern Greenpeace, de BUND un de WWF hebbt künnigt maakt, nu vör dat Gericht vun de Europä’sche Union in Luxemburg dor gegenantogahn. Atom un Gas, de köönt nich nahaltig ween, so heet dat vun Greenpeace Düütschland. Vun’t Anfang vun’t Johr af an staht Gas un Atom op en EU-List för klimafröndliche Investitschonen.

