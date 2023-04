Stand: 18.04.2023 09:30 Uhr Zirkusfall

Se sünd feespraken worrn – de dree Bröder, de wegen gefährliche Körperverletzen vör’t Amtsgericht Altna stünnen. Bi den Fall güng dat üm twee Zirkusfamiljen. De Schaustellers schullen den Direktor vun en annern Zirkus in Flottbeek mit Slagringen un Stöcken slagen hebben. Wat dat Krankenhuus faststellt hett, harr he Platzwunnen, Schwellungen un sien Schädel weer prellt. Vör’t Gericht hett de 34 Johr ole Mann nu aver unvermodens seggt, he weer nich to Schaden kamen.

