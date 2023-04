Stand: 18.04.2023 09:30 Uhr Inbröök in Jenfeld

Na den Inbröök in dat Inkoopszentrum in Jenfeld, kaamt de Verdächtigen nu vör den Haftrichter. De Mannslüüd hebbt wull versöcht in en Juweliergeschäft intobreken. Se hebbt dorför mehrere Wänn vun Ladens blangenbi dörchbroken. De Polizei hett Henwiesen, dat minnstens een vun de Verdächtigen al mal bi een Inbröök vun en Juwelier dorbi west is.

