Stand: 17.04.2023 09:30 Uhr China: Mehr Tosamenarbeit mit Russland

China will mehr mit Russland tosamenarbeiden – ok bi't Militär. Butenminister Li Shangfu is bi Russlands Präsident Wladimir Putin op Besöök ween. Li sä, de twee Länner weren bannig eng miteenanner – beter noch as dat in de Tiet vun Koolten Krieg ween is. Wat de Ukraine angeiht, weer China man neutral. De Westen smitt China vör, den Krieg still to ünnerstütten.

