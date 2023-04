Stand: 17.04.2023 09:30 Uhr Inbreksversöök bi'n Juwelier

In Jenfeld wullen Mannslüüd bi en Juwelier inbreken. Eerst sünd se in en leddigen Laden in't Inkoopscenter Jenfeld rin. Vun dor ut hefft se sik denn dör Wänn vun en Laden na'n annern graven. De Videoanlaag hett se dorbi man opnahmen un so is de Juwelier dat noch rechtiedig gewahr worrn. He rööp de Polizei. Se hett de drei Mannslüüd noch an de Steed fastnahmen.

