Stand: 15.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Veel Opwand wegen Grootfüer

Anfang düsse Week is de Füerwehr jümmers noch bi togang ween, üm dat grote Füer vun Ostersünndag in Rothenborgsoort uttokriegen. Dor hett dat ja in’e Billstraat ganz gewaltig brennt hatt. Op en 17.000 Quadratmeter groot Flach is dor vun en Füer allens to Muus un Gruus maakt worrn. Liekers de Füerwehrlüüd den Brand Maandag düsse Week denn al so bilütten in’n Griff kriegen kunnen, hebbt se dorna ok noch ornlich mit Glootnester un anner Saken to doon hatt. Dör dat vele Löschwater hebbt ok de Bill un de Kanals dicht bi bannig veel Dreck afkregen. So as de Füerwehr dat seggt hett, sünd bi den groten Brand alltohoop üm un bi 400 Füerwehrlüüd bi togang ween. Un na den Insatz müss ok veel wat reinmaakt un uttuuscht warrn. So harrn se to’t Bispeel vele hunnert Atenschutzmasken verbruukt hatt. Bi de Schläuch kömen se alltohoop woll op üm un bi teihn Kilometer, de verlegt worrn sünd.

