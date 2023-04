Stand: 15.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Kriggt Hamborg doch en ne’e Brüch?

Brüch oder Tunnel? Nu steiht dat schiens doch noch nich fast, wat dor an‘e Steed vun de rotte Köhlbrandbrüch henkamen schall. Dat is NDR 90,3 Dingsdag düsse Week wies worrn. Egens is dat ja al afnickt ween, dat de Brüch dör en Tunnel uttuuscht warrt. Nu will de Weertschopsbehöörd den Plaan, den dat betto geven deit, nochmal nipp un nau nakieken. Denn mit den Tunnel kunn dat düütlich dürer warrn as betto dacht. Un so is dat schiens nich mehr ganz utslaten, dat dat villicht doch noch en ne’e, högere Köhlbrandbrüch geven warrt.

