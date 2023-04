Stand: 15.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Lehrermangel in Hamborg

Middewiel kunn dat ok op Hamborg op tokamen, dat de Stadt bannig veel Schoolmesters fehlen warrt. Dat hett de Schoolbehöörd Middeweken düsse Week kund doon un seggt, woans se dor gegenangahn wüllt. 900 ne’e Lehrers müssen dat allemal ween, de denn in Hamborg tokamen Tiet jedet Johr instellt warrt. Un dat schüllt denn ok welk ween, de egens wat anners lehrt hebbt. Un ok Schoolmesters, de egens al in Pension sünd, harrn se geern trüch.

