Stand: 15.04.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Börgerschop snackt över Ümgang mit Dacklose

In’e Börgerschop is Dunnersdag düsse Week veel wat snackt worrn: Över Insekten in Levensmiddel, wat man de anners kennteken müss? Dat güng üm de Fraag, woans man mit de Klimalüüd vun’e Grupp „Letzte Generatschoon“ ümgahn schull? Un denn is ok veel wat över Lüüd snackt worrn, de keen Dack över’n Kopp hebbt. De Linksfrakschoon smitt den Senaat vör, dat Dacklose mehr un mehr ut’e Binnenstadt verdreven warrt. Se verlangt, dat jüm mehr ünner de Arms grepen warrt. Sozialsenaatersch Melanie Schlotzhauer güng dor gegenan un sä, dat Hamborg in düsse Saak mehr Geld utgeev as vele anner Städer.

