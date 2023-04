Stand: 14.04.2023 09:30 Uhr Börgerschop snackt över NSU-Terror

In’e Börgerschop is dat güstern teemlich emotschonal worrn. Vör över twintig Johr is in Hamborg Süleyman Tasköprü vun NSU-Terroristen ümbröcht worrn. Güstern is dor över snackt worrn, wat dorto nu en Ünnersökensutschuss insett warrn schall oder nich? De Linksfrakschoon verlangt dat. Dordör wüllt se denn en Anter op Fragen kriegen, de ümmer noch open sünd. SPD un Gröne wüllt lever en wetenschopliche Studie dorto maken laten. Un so hebbt se dat denn ok mit Stütt vun’e CDU afnickt.

