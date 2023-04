Stand: 14.04.2023 09:30 Uhr De Mehrsten finnt Atomutstieg verkehrt

Morgen - an’n Sünnavend - dor is dat nu sowiet: Dor is dat denn mit’e Atomkraft in Düütschland vörbi. Denn dor warrt dat letzte Atomkraftwark afschalt. En Ümfraag bi’n ARD-Düütschlandtrend wiest nu aver: Sösstig Perzent vun’e Lüüd in Düütschland finnt dat verkehrt. Blots een Drüddel finnt den Utstieg ut’e Atomkraft goot. Un dat sünd vör allen Dingen achtteihn bet veerundörtig Johr ole Lüüd.

