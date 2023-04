Stand: 14.04.2023 09:30 Uhr To wenig Arbeitslüüd in’e Pleeg

In Pleegheimen fehlt dat an Personal - dat is kloor. Man wat slimm de ganze Saak is, dat wiest nu en ne’e Ümfraag vun’e Diakonie: Vun’e Pleeghüüs köönt twee Drüddel bi sik nüms mehr ünnerbringen. Grund sünd de Arbeitslüüd, de fehlen doot. Bi de ambulanten Deensten mööt goors achtig Perzent to ne’e Kunnen seggen, dat se jüm nich annehmen köönt. Wenn en ne’e Arbeitssteed besett warrn mutt, denn duert dat so üm un bi söss bet twölf Maand, bet se denn jichtenseen för de Steed funnen hebbt.

