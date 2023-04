Stand: 14.04.2023 09:30 Uhr Böverste vun‘t Wandsbeker Bezirksamt wedderwählt

De Böverste vun dat Bezirksamt in Wandsbeek - Thomas Ritzenhoff - de is nu noch mal wedder wählt worrn. Un dat is nu denn al sien drütte Amtstiet. De negenuntwintig Afornten vun de root-gröne Regerensfrakschoon in’n Bezirk hebbt alltohoop för em jümehr Stimm afgeven. Op’e anner Siet stünn Edith Ulferts, de veeruntwintig Stimmen afkregen hett. Al vör de Tiet vun siene Kannidatur harr Ritzenhoff al seggt hatt, dat he blots noch en halve Amtstiet maken wull.

