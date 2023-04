Stand: 14.04.2023 09:30 Uhr Warnstreik bi IKEA

En Inkoopsbummel bi IKEA - dat geiht vundaag un ok morgen tominnst in Altna, Moorfleet un Snelsen nich, denn dor leggt de Lüüd opstunns jümehr Arbeit daal. De Warkschop Ver.di hett to en Warnstreik opropen, denn se verlangt en - wat se: Tarifverdrag för de Tokunft - to seggen doot, wo denn de Arbeitslüüd bi mitsnacken köönt, wenn dat üm Digitaliseren un Sundheitsschuul gahn deit. IKEA lehnt dat aver af.

