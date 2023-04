Stand: 14.04.2023 09:30 Uhr Swore Autounfall in Allermeuh

In Allermeuh is güstern Avend en Autofohrer gegen en Boom föhrt. De dörtig Johr ole Keerl, de an’t Stüer seten hett, de is dorbi inklemmt worrn un so swoor bi to Schaden kamen, dat he storven is. En tweeuntwintig Johr ole Fro, de blangen em seten hett, de is bi den Unfall ut dat Auto rutsleudert worrn un dorophen denn na’t Krankenhuus henkamen. Beide sünd se - so as de Polizei dat seggt - nich ansnallt ween. Passeert is dat Ganze, as de Polizei den Fohrer kontrolleren un he dorophen denn utnaihen wull.

