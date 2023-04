Stand: 13.04.2023 09:30 Uhr Lehrermangel an Hamborgs Scholen

In Hamborg fehlt poor hunnert Schoolmesters. Nu will de Stadt wat dorgegen doon. Se bruukt 900 ne’e Lehrers in’t Johr. Dorför will de Schoolbehöörd nu ok Lüüd instellen, de tovör mal wat anners arbeidt hebbt. Un denn sall dat noch mehr Referendariaten geven. De Linke verlangt, dat een de Lehrkräften mehr Last nehmen deit. De CDU höllt Hamborg vör, dat se bi de Utbillen vun de Lehrers op Kosten vun anner Bunnslänner leevt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch