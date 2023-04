Stand: 13.04.2023 09:30 Uhr Överfall op Geldtransporter

In Lübeck, dor hebbt mehre Lüüd en Geldtransporter överfullen. Dorbi hebbt se poor hunnertdusend Euro rövert. De Polizei söcht na de Däders nu ok in Hamborg, Mekelborg-Vörpommern un Neddersassen. De Polizei wohrschaut, een sall nich to dicht an de Däders rankamen. Wat dat heet, hebbt se Wapen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch