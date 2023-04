Stand: 13.04.2023 09:30 Uhr Afstimmen över S-Bahntunnel

Twüschen den Hauptbahnhoff Hamborg un de Bahnhööv Dammtor un Altna sall en S-Bahntunnel boot warrn. Man wo sall de nipp un nau hen? De Düütsche Bahn hett nu fief Vörslääg maakt, över de de Lüüd, de dor in de Nöögde wahnen doot, afstimmen kunnen. Kamen sünd aver man blots dree Lüüd. Vunavend gifft dat in Altna nochmal de Mööglichkeit, wat dorto to seggen.

