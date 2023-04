Stand: 12.04.2023 10:15 Uhr Cocso un de Hamborger Hoben

Siet Maanden al ünnersöcht dat Bunnswirtschapp-Ministerium dütt Geschäft: De Reederee Cosco ut China will bi dat Terminal Tolleroort hier in Hamborg instiegen. Weck Lüüd bekrittelt, dat China dordörch ok an Daten kümmt, de geheem bliven schüllt. Nu hett dat Bunnsamt för Sekerheet för Informatschonstechnik den Tolleroort to de kritsche Infrastruktur dortonahmen. Dat hebbt NDR, WDR un Süddeutsche Zeitung tohoop rutfunnen. Un wiel dat nu so is, kunn dat sien, dat dat Geschäft mit de Chinesen doch nich so licht över de Bühn geiht, as betto dacht. In de tokamen Weken schall de Saak mit Ja oder Nee besloten warden.

