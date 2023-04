Stand: 12.04.2023 10:15 Uhr Grootfüer

Na dat Grootfüer in Rothenborgsoort weet wi jümmers noch nich, wo groot de Schaden an de Natur dor is. Dörch dat Löschwater sünd ok de Bille un de ümliggen Kanaals dull dreckig worden. De Ümweltbehöörd makt ünnerdeß klor, dat ofschoons dat Grootfüer tovt hett un de Osterfüer brennt hebbt, de Weerte för Fienstoff in Hamborg nich doröver rutgaght, wat de bövelste Grenz dorför is.

