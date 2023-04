Stand: 12.04.2023 10:15 Uhr Canabis schall verlööft warden

As dat utsüht, schall Cannabis erstmal vör allen in’n privaten Rahmen verlööft warden. Dat Redaktschonsnett Düütschland hett to weten kregen, dat dat en Plaan gifft, dat een fiefuntwintig Gramm un dree Planten in Tokunft to egen hebben dörf. Later an’n Vörmeddag schall dat hele Vörhebben künnig makt warden.

