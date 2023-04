Stand: 12.04.2023 10:15 Uhr Ne’et Opdragsrecht

Jümmer wedder warkt Ünnernehmers för de Stadt Hamborg, wenn de Stadt to’m Bispeel Schapps för Bürostuven oder ne’e Autos bruukt. Un düsse Ünnernehmers schüllt ehr Mitarbeiders na Tarif betahlen. De Hamborger Senaat will bi dat rutgeven vun so’n Opdreeg in Tokunft dorop nipp un nau acht geven. So wüllt se dat ünnerbinnen, dat weck Bedrieve de Tarife nich inhollt. Dormit dat Vörgahn ok na Recht un Gesetz afsekert is, mutt de Börgerschopp nu över’t Johr noch jichtenswann Ja dorto seggen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.04.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch