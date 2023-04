Stand: 12.04.2023 10:15 Uhr Dood an’n Hamborger Hoben

Bi en Malöör is in’n Hamborger Hoben verleden Nacht een Mann to Dode kamen. De eenunveertig Johr ole Keerl is bi Middernacht rüm op en Verladekraan mitmol in’n Bregen weg west. Hölpslüüd hebbt em vun den twintig Meter hogen Kraan rünnerhaalt un na’t Hospital bröcht. Dor is he man later dootbleven.

