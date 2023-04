Stand: 12.04.2023 10:15 Uhr Füerwehrauto brennt

In Hoorn hett en Wagen vun de Hamborger Füerwehr brennt. Dat Auto hett op dat Flach vun de Freewillige Füerwehr an’t Berliner Duur stahn. Dat Füer is fix löscht worden. Woans dat to den Brand kamen is, weet wi noch nich. Wat een Füerpüster sien Hannen in’t Speel harr, is noch nich rut.

