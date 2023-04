Stand: 12.04.2023 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundag is wedder siehr aprilhaftig, vun allens wat mit bi: de Wulken warrt wedder mastiger, nahstens kümmt Regen op, later wedder beten Sünnenschien blangen ne’e Regenschuer. De Temperatur kümmt blots bet köhlige teihn Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool fief Graad. De Wind dorto weiht meist middeldull mit fixe Böen ut Süüdoost bet Süüdwest. Un so geiht dat wieder: Dörchwussen ok morgen mit Sünnenschien, Wulken, enkelte Schuer, ok Blitz un Dunner kann’t geven, windriek blifft dat bi bet tot wölf Graad ümmerhen.

