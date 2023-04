Stand: 11.04.2023 09:30 Uhr Wat warrt ut de Köhlbrand-Brüch?

Allens wedder op Null bi de Plaans för de Köhlbrand-Brüch in’n Hamborger Haven, de ja mörr is. Egens harr de Börgerschop al vör twee Johr fastleggt, dat de Brüch in en poor Johr afreten un dör en Tunnel utwesselt warrn schall. Nu kickt de Wirtschopsbehöörd de Plaans nochmal nipp un nau an. En Tunnel weer veel dürer as en ne’e Brüch. De Ünnernehmensverband Haven Hamborg bekrittelt, dat bi düt wichtige Projekt veel Tiet verbummelt worrn is.

