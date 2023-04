Stand: 11.04.2023 09:30 Uhr Füer in Rodenborgsoort

In Rodenborgsoort hett dat Grootfüer en 17.000 Quadratmeter groot Flach to Muus un Gruus maakt. Un brennen deit dat dor jümmers noch. Goot 30 Füerwehrlüüd sünd ok an’n Vörmiddag noch togang. Woso dat brennt hett, dat weet se noch nich. De Warkschop vun de Polizei verlangt scharpere Kontrollen op dat Gewarfflach. Veel Ünnernehmen lagert dor woll Bargen an Schrott op engen Ruum.

