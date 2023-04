Stand: 11.04.2023 09:30 Uhr Hamborg will Hüerrecht ännern

Hamborg verlangt vun de Bunnsregeren, dat se dorför sorgen doot, dat Mieten nich mehr so dull hoochsett warrn dörvt. Binnen dree Johr schall de Hüer blots üm 11 Perzent anstiegen dörven. Opstünns sünd dat in Grootstäder 15 Perzent. Dat sleit de gröne Justiz-Senatersch Anna Gallina vör. Denn will Gallina ok, dat dat en böverste Grenz för Index-Mieten gifft, de vun de Inflatschoon afhangen doot. De Justizministerkonferenz in Berlin kümmt dorto Enn Mai tohoop.

