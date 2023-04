Stand: 11.04.2023 09:30 Uhr Krawall an’n Jungfernstieg

An’n Jungfernstieg is en Schandarm attackeert worrn un an’t Lief to Schaden kamen. Güstern weer en Striet twüschen twee Koppels mit junge Lüüd över Stüer gahn. As en Mann kontrolleert warrn schull, dor is de Polizist mit Fööt pedd worrn. Mehrere Dutz junge Lüüd hebbt de Schandarms beschimpt un jüm tosett. De hebbt an’t Enn denn Peperspray bruukt. En junge Mann un en Fro sünd fastnahmen worrn.

