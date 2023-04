Stand: 11.04.2023 09:30 Uhr De Atoomkraft stüert op't Enn to

Veer Daag noch, denn is dat vörbi mit Atoom-Stroom ut Düütschland. An’n Sünnavend warrt de letzten dree Kernkraftwarken afdreiht. De Düütsche Industrie- un Hannelskamer is bang, dat Stroom nu knapper un dürer warrt. Bunnswirtschopsminister Robert Habeck süht dat anners. He meent, de Energieversorgen is seker.

