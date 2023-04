Stand: 11.04.2023 09:30 Uhr Bismarck-Denkmaal

Dat Bismarck-Denkmaal in’n Olen Elvpark schall bet Enn Juni wedder op Schick bröcht warrn. Bet Mitt vun’t Johr is denn woll ok kloor, wat se an dat 34 Meter hoge Denkmaal ännern oder dortoboen wüllt. Vunwegen de Kolonial-Geschicht sünd velen nich inverstahn mit dat Standbild. Nu wüllt se dor anners mit ümgahn. Noch bet Enn Mai köönt Künstlers dor Ideen för inbringen.

