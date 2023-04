Stand: 06.04.2023 09:30 Uhr Klimalüüd un de Letzte Generatschoon wedder in Akschoon

De Klimalüüd vun de so nöömte Letzte Generatschoon blockeert opstunns al wedder wichtige Verkehrsweeg in'n Haven. De Grupp leggt opstunns den Vekehr an'n Elvtunnel un an de Elvbrüchen lahm. De Polizei kunn noch en Akschoon an de Neddernfeller Brüch op de Veddel verhinnern. De Klimalüüd harrn sik in de verleden Weken poormal in'n Haven fastbackt un över Stünnen dorför sorgt, dat nix mehr vörran güng.

