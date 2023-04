Stand: 06.04.2023 09:30 Uhr Medikamenten jümmer noch swoor to kriegen

Dat gifft Medikamenten, de sünd in Hamborgs Aftheken jümmer noch bannig swoor to kriegen. Sünnerlich Antibiotika sünd knapp. Maleschen gifft dat ok bi dat Tolevern vun Medikamenten gegen Kreevt. De Afthekenkamer glöövt nich, dat sik dat so gau betern warrt. Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach hett güstern en Gesettvörlaag vörstellt. Dor süllt ne'e Pries-Regeln dat Problem mit den Mangel an Medikamenten lösen.

