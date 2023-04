Stand: 06.04.2023 09:30 Uhr Priesen för ole Hüüs gaht rünner

De ne'en Grundstücken un Hüüs warrt in Hamborg jümmer dürer. Man de olen Gebüüd - sünnerlich wenn se nich goot dämmt sünd - de sünd wat billiger worrn. Dat kann een in den ne'en LBS-Immobilienatlas för Hamborg un Sleswig-Holsteen lesen. Dat liggt ok an de hogen Kosten för Energie un an düre Sanerensarbeiden. Öllere Hüüs hebbt se in Hoorn, Kirchwarder un Wandsbeek günstiger anbaden. In'n Speckgördel vun Hamborg sünd de Priesen för ole Hüüs so goot as gor nich rünner gahn.

