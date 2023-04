Stand: 06.04.2023 09:30 Uhr Dat Düütschland-Ticket för vele noch günstiger

Vele Hamborgers mööt för dat Düütschland-Ticket, wat dat vunaf Mai geven deit, noch weniger betahlen. De Fohrkohrt för 49 Euro köönt Bedrieven mit en Toschuss noch günstiger anbeden. De HVV hett güstern Avend nochmal in de Hannelskamer för dat "Profi-Ticket" trummelt. Dat Anbott warrt noch wat översichtlicher. Dat gifft vunaf Mai blots noch dree un nich mehr 30 Tarifen as betto. Minschen, de in en Bedriev arbeiden doot, de dat Profi-Ticket in't Anbott hett, betahlt denn blots noch 25 bet 35 Euro.

