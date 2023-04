Stand: 06.04.2023 09:30 Uhr Anzeig gegen Bertram Rickmers

Wat dat heet, hett de Hamborger Reeder Bertram Rickmers Glövigers üm poor Millionen Euro bedragen. Een Anlegger hett em dorüm nu anzeigt. 2015 sall Rickmers mehr as 36 Millionen Euro ut de Reederei nahmen hebben. Mit de Anzeig geiht dat juristisch Hen un Her üm de Milliardenpleite vun de Rickmers-Holding in de nächste Runn.

