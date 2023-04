Stand: 06.04.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg warrt vundaag wunnerschöön mit veel Sünnschien bi bet to 13 Graad. Dat dat nich so langtöösch an’n Heven utsüht, bummelt dor noch poor smucke Wulken rüm. Opstunns meedt wi in Curslaak noch null Graad.

Markt jo dat Wedder vun vundaag, jüst so warrt dat morgen nochmal.

