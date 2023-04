Stand: 05.04.2023 09:30 Uhr Trump vör Gericht

Donald Trump seggt, he is unschullig. Güstern is he in New York vör Gericht ween. De Staatsafkaatschop dor smiet em vör, dat he 34-mal Geschäftsünnerlagen fälscht harr. Dat geiht ünner annern dorüm, dat he Geld an en Pornostar betahlt hett – woll, dat se nich seggt, dat de twee wat miteenanner harrn. In Florida hett Trump denn ok noch vör sien Supporters spekuliert, dat de Präsidentschopswahl in't tokamen Johr vun de anner Siet manipuliert warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch