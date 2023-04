Stand: 05.04.2023 09:30 Uhr Wedder Lüüd op Brüchen anbackt

Op de Köhlbrandbrüch un later op de Kattwykbrüch hefft sik güstern wedder Lüüd an de Straten backt. Bi de Aktschonen vun de "Letzte Generation" geiht dat üm Klimapolitik. Wieldess sorgt sik de Industrieverband Hamborg, dat dat Stoppen vun'n Verkehr, de Leverkeden ünner Druck bringt un en Last för Ünnernehmen warrt – un dat bröch ok nix för't Klima. De Hamborger Polizei kiekt graad, wat se Lüüd, de sik op Straten backt, länger ut'n Verkehr trecken kann as dat bet nu de Fall is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.04.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch