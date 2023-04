Stand: 05.04.2023 09:30 Uhr Bahn betahlt Geld torüch

Wenn en Tog veel to laat ankummt, denn kann man Geld vun de Bahn torüchkriegen. Verleden Johr is dat so faken vörkamen as noch in keen anner Johr. De Rheinische Post schrifft, de Bahn harr tosamentellt dreiunnegentig Millionen Euro torüchbetahlt. Ok de Tahl vun de Andrääg harr sik mit 3,8 Millionen mehr as verdubbelt. Dat leeg ok doran, dat dat middewiel online geiht.

